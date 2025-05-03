03 Mayıs 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Davetsiz misafir hırsız çıktı! Pastasını yedi paraları çaldı
Davetsiz misafir hırsız çıktı! Pastasını yedi paraları çaldı

Davetsiz misafir hırsız çıktı! Pastasını yedi paraları çaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.05.2025 09:24
Adana'da dünya evine giren çiftin düğününde, bir de 'davetsiz misafir' vardı. O gözünü düğün takılarına çevirmiş bir hırsızdı. Gelin ile damadın yakınıymış gibi davrandı ve yorulan çifte su ikram edecek kadar da sözde samimiydi. Uyanık hırsız takılan paraları bakın nasıl cebine indirdi?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Davetsiz misafir hırsız çıktı! Pastasını yedi paraları çaldı
Kemoterapi önce kahkaha yogası
Kemoterapi önce kahkaha yogası
Davetsiz misafir hırsız çıktı!
Davetsiz misafir hırsız çıktı!
Zorbalığın yaşı yok!
Zorbalığın yaşı yok!
Ordu’da 2 genç kayıp!
Ordu’da 2 genç kayıp!
Miras kavgası kanlı bitti!
Miras kavgası kanlı bitti!
Sarıyer’de yol çöktü!
Sarıyer'de yol çöktü!
Esenyurt’ta tekstil atölyesinde yangın!
Esenyurt'ta tekstil atölyesinde yangın!
Gümüşhane’de dev kaya yola düştü!
Gümüşhane’de dev kaya yola düştü!
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Fransa’daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeş Rize’ye getirildi
Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı
Küçükçekmece’de doğalgaz borusu kırıldı! AVM’dekiler panikle kaçtı
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!
Miras davası sebebiyle yeğenini takip ederek kaza yaptırdı sonra öldürdü!
Daha Fazla Video Göster