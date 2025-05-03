Davetsiz misafir hırsız çıktı! Pastasını yedi paraları çaldı

Adana'da dünya evine giren çiftin düğününde, bir de 'davetsiz misafir' vardı. O gözünü düğün takılarına çevirmiş bir hırsızdı. Gelin ile damadın yakınıymış gibi davrandı ve yorulan çifte su ikram edecek kadar da sözde samimiydi. Uyanık hırsız takılan paraları bakın nasıl cebine indirdi?

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