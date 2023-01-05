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Dava devam ederken vefat etti! ABD'li kardeşler İzmirli iş insanının milyon dolarlık servetin peşinde!

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.01.2023 10:05
Türkiye ve ABD'de milyonlarca dolarlık yatırımı bulunan AVM zinciri sahibi Kasım Pırlant, 69 yaşında hayatını kaybetti. 3 yıl önce babalık davası açan Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşler, Pırlant ölmeden önce DNA testi için örnek almıştı. 2 kardeş, rapor sonucunu bekliyor.
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