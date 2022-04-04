04 Nisan 2022, Pazartesi
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Darülaceze'nin gönüllü terzisi
İyiliğe dikiş atan bir terzi... 60 yaşındaki terzi Aydın Ayaz, 5 yıldır Darülaceze sakinlerinin kıyafetlerini gönüllü olarak tamir ediyor. Onların hem yırtık ve söküklerini dikiyor hem de sohbetiyle kalplerine dokunuyor.