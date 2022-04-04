04 Nisan 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Darülaceze'nin gönüllü terzisi

Darülaceze'nin gönüllü terzisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.04.2022 14:30
İyiliğe dikiş atan bir terzi... 60 yaşındaki terzi Aydın Ayaz, 5 yıldır Darülaceze sakinlerinin kıyafetlerini gönüllü olarak tamir ediyor. Onların hem yırtık ve söküklerini dikiyor hem de sohbetiyle kalplerine dokunuyor.
Çocuğu üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
Çocuğu üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
90 yıllık uygulama bitti!
90 yıllık uygulama bitti!
Ramazan ayının anlam ve önemi nedir?
Ramazan ayının anlam ve önemi nedir?
Darülaceze’nin gönüllü terzisi
Darülaceze'nin gönüllü terzisi
Ordu’da heyelana karşı önlem
Ordu'da heyelana karşı önlem
Bilecik’te rüşvet operasyonu
Bilecik'te rüşvet operasyonu
Şaşkına çeviren olay!
Şaşkına çeviren olay!
Bu kuzu görenleri şoke etti
Bu kuzu görenleri şoke etti
Osmanlı’nın son mirası
Osmanlı'nın son mirası
Sokak arası cinayette yeni gelişme
Sokak arası cinayette yeni gelişme
Ramazan’ın olmazsa olmazı... İşte tarifi
Ramazan'ın olmazsa olmazı... İşte tarifi
Usulsüz reçete baskını! Tutuklandılar
Usulsüz reçete baskını! Tutuklandılar
Daha Fazla Video Göster