20 Şubat 2022, Pazar
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Darülaceze'nin gönüllü kuaförü
Darülaceze... Kimsesizlerin sıcak yuvası... Güzel yüreğiyle, bu kurumda gönüllü hizmet verenlerden biri de Sevim Zengel. Zengel, 15 senedir Darülaceze sakinlerine hiçbir karşılık beklemeden kuaför hizmeti veriyor. A Haber muhabiri Dmla Karasu ve Ömer Er'in haberi...