Darülaceze’nin gönüllü kuaförü

Darülaceze... Kimsesizlerin sıcak yuvası... Güzel yüreğiyle, bu kurumda gönüllü hizmet verenlerden biri de Sevim Zengel. Zengel, 15 senedir Darülaceze sakinlerine hiçbir karşılık beklemeden kuaför hizmeti veriyor. A Haber muhabiri Dmla Karasu ve Ömer Er'in haberi...

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