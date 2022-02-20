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Darülaceze'nin gönüllü kuaförü

A Haber
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Giriş: 20.02.2022 10:28
Darülaceze... Kimsesizlerin sıcak yuvası... Güzel yüreğiyle, bu kurumda gönüllü hizmet verenlerden biri de Sevim Zengel. Zengel, 15 senedir Darülaceze sakinlerine hiçbir karşılık beklemeden kuaför hizmeti veriyor. A Haber muhabiri Dmla Karasu ve Ömer Er'in haberi...
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Darülaceze’nin gönüllü kuaförü
Darülaceze'nin gönüllü kuaförü
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