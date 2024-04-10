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Darülaceze'de bayram sabahı

Damla Karasu
ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2024 11:40
Bayramda kabristan ziyareti sonrası, bir gelenek olarak büyüklerin eli öpülür, bayramlaşılır. Darülaceze sakinleri, bayram sevinciyle ziyaretçilerini ağırladı.
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