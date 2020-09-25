Darp zanlısı Halil Sezai’nin avukatı bu görüntülerle tahliye istedi

İstanbul Tuzla’da komşusunu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai'ye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sezai'nin avukatları tarafından mahkemeye sunulan görüntülerde Hüseyin Meriç'in elinde baltayla Sezai'nin evine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddia edildi.

Tuzla'da 15 Eylül sabahı komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan Halil Sezai Paracıkoğlu'nun avukatları, tutukluluğa itiraz ettiler.

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Hüseyin Meriç elinde baltayla görülürken Sezai'nin avukatları 15 Eylül tarihinde saat 23.51'de Halil Sezai tarafından program için kullanılan evin önüne geldiğini iddia etti. Bir süre burada bekleyen Hüseyin Meriç, daha sonra geri gidiyor.

Olay ise 15 Eylül günü sabah saatlerinde meydana gelmişti.

