Darp edip kameraya aldılar, sosyal medyada yayınladılar!

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, çalıştığı iş yerinden sigortasının yatırılmasını isteyen şahıs, iddiaya göre patronunun tuttuğu adamlara dövdürüldü. Darp eden şahıslar o anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında “Dana kesmedik” notu ile yayınladılar.