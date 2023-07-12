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Darp edip kameraya aldılar, sosyal medyada yayınladılar!

İHA
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Giriş: 12.07.2023 10:13
Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, çalıştığı iş yerinden sigortasının yatırılmasını isteyen şahıs, iddiaya göre patronunun tuttuğu adamlara dövdürüldü. Darp eden şahıslar o anları kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında “Dana kesmedik” notu ile yayınladılar.
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