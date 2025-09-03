Darp edilen kadını kurtarmak isterken saldırıya uğradı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel sualtı kurtarma ve denizci olarak görev yapan 53 yaşındaki Mehmet Öztürk, sahilde dinlenmek için denize daldığı sırada bir kişinin bir kadını darp edip boğazını sıktığını fark etti. Kadını kurtarmak isteyen Öztürk, bu kez saldırganın hedefi oldu. Yaralanan Öztürk, saldırı sonrası ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu belirten Öztürk, “Kadının darp edildiğini ve boğazının sıkıldığını gördüm. Yetişmeseydim kadın belki de ölecekti. Bana saldırdı ancak ‘deniz polisiyim, dalgıcım, 112’yim’ diye bağırarak kaçmasını sağladım. Saldırganın bulunup cezalandırılmasını istiyorum” dedi. Olayın ardından, kadını darbeden ve Öztürk’e saldıran şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

