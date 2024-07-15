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Darbecileri hedefinde MİT ve Hakan Fidan vardı! O gece MİT’te neler yaşandı?

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 15.07.2024 09:28
Güncelleme:15.07.2024 09:41
Hain darbe girişiminin üstünden 8. yıl geçti. Vatana gövdesini siper eden kahramanlar topraklarımızı hain FETÖ’cülere teslim etmedi. Peki o gece MİT’te neler yaşandı? Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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