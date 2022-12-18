Danimarkalı spikerden Fas'lı futbolculara hadsiz hareket!

Dünya Kupası'nda tarih yazan Fas, üçüncülük maçında Hırvaitstan'a mağlup olarak turnuvayı dördüncü sırada bitirdi. Faslı yıldızların maç sonlarında annelerine sarıldığı görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Danimarkalı bir TV spikerinin canlı yayında Faslı yıldızlar için söylediği skandal sözleri gündeme bomba gibi düştü.