Damsız almayan otele ceza! Otel avukata çarptı

Ankara'da yaşayan avukat Emre Burak Onat, 2021 yılında yaz tatilini Alanya'da beş yıldızlı bir otelde geçirmek istedi. Ancak hayalini kurduğu tatil, yalnız başına konaklamak istediği için gerçekleşemedi. Onat, rezervasyon için oteli aradığında, "yalnız" olduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldı. Bu karar karşısında şaşkına dönen avukat pes etmedi. Cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını savunarak soluğu mahkemede aldı. Davayı kazandı da. Otele ayrımcılık yapmaktan ceza kesildi.

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