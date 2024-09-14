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Damlaya damlaya karakolluk oldular

Damlaya damlaya karakolluk oldular

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.09.2024 15:26
Binalar eskidikçe su şebekesinden sızıntılar olabiliyor. Birçok apartmanda yaşanıyor bu sorun. Bazen kısa sürede bazense uzun aramaların ardından tadilat zor da olsa yapılabiliyor. İstanbul Küçükçekmece'deki bir apartmanda ise yaklaşık 5 yıldır "su benden gelmiyor" tartışması yaşanıyor. Durum artık o kadar vahim bir hal aldı ki su damlayan dairenin tavanı çökmek üzere.
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Damlaya damlaya karakolluk oldular
Damlaya damlaya karakolluk oldular
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