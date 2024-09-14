Damlaya damlaya karakolluk oldular

Binalar eskidikçe su şebekesinden sızıntılar olabiliyor. Birçok apartmanda yaşanıyor bu sorun. Bazen kısa sürede bazense uzun aramaların ardından tadilat zor da olsa yapılabiliyor. İstanbul Küçükçekmece'deki bir apartmanda ise yaklaşık 5 yıldır "su benden gelmiyor" tartışması yaşanıyor. Durum artık o kadar vahim bir hal aldı ki su damlayan dairenin tavanı çökmek üzere.

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