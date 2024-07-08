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Damatların biri terledi diğeri sevindi

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 08.07.2024 13:51
Karabük'te iki arkadaş gelin arabasının önünü kesme amaçlı tavla oynayarak damattan bahşiş alırken, başka bir düğünde ise damadın arkadaşları 40 metre uzunluğunda para taktılar.
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