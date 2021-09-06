06 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Damat, hurda aracın ön tarafından gelin masası yaptı

Damat, hurda aracın ön tarafından gelin masası yaptı

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.09.2021 10:15
Erzurum'un Oltu ilçesinde oto aksesuar işletmeciliği yapan Ahmet Hakan Macit, hurda bir otomobilin ön kısmını gelin-damat masasına dönüştürdü. Macit, düğününde salona taşıdığı bu masa ile eşine ve davetlilere sürpriz yaptı. Otomobil görünümlü gelin-damat masasına çok şaşırdığını söyleyen Merve Macit, Eşimin sürprizine çok sevindim. Türkiye'de belki ilk olarak biz böyle bir masada dünya evine girdik dedi. Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde hayatlarını birleştiren Merve- Ahmet Hakan Macit çiftinin düğün boyunca oturdukları, otomobil görünümlü gelin-damat masaları düğüne katılan konukların da ilgi odağı oldu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Geline ve davetlilere böyle sürpriz yaptı
Geline ve davetlilere böyle sürpriz yaptı
6 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji’den yağış uyarısı!
6 Eylül 2021 Hava durumu, Meteoroloji'den yağış uyarısı!
Yüz yüze eğitim başladı
Yüz yüze eğitim başladı
Marmara için fırtına uyarısı
Marmara için fırtına uyarısı
Yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Yıllar sonra ilk kez sahneye çıktı
Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!
Midesinden çıkanlar doktorları bile şoke etti!
Küçük çocuğun ölü yunusu sevmeye çalışması duygusal anlar yaşattı
Küçük çocuğun ölü yunusu sevmeye çalışması duygusal anlar yaşattı
İstanbul’da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul’da tekstil fabrikasında yangın
Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu
Kargaları korkutmak isterken komşusunu vurdu
İstanbul’da okul trafiği!
İstanbul'da okul trafiği!
Ümraniye Tepeüstü’nde trafik kazası!
Ümraniye Tepeüstü'nde trafik kazası!
İstanbul’da korkutan doğal gaz patlaması
İstanbul'da korkutan doğal gaz patlaması
Daha Fazla Video Göster