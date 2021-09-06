Damat, hurda aracın ön tarafından gelin masası yaptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde oto aksesuar işletmeciliği yapan Ahmet Hakan Macit, hurda bir otomobilin ön kısmını gelin-damat masasına dönüştürdü. Macit, düğününde salona taşıdığı bu masa ile eşine ve davetlilere sürpriz yaptı. Otomobil görünümlü gelin-damat masasına çok şaşırdığını söyleyen Merve Macit, Eşimin sürprizine çok sevindim. Türkiye'de belki ilk olarak biz böyle bir masada dünya evine girdik dedi. Oltu Efkan Ala Kültür Merkezinde hayatlarını birleştiren Merve- Ahmet Hakan Macit çiftinin düğün boyunca oturdukları, otomobil görünümlü gelin-damat masaları düğüne katılan konukların da ilgi odağı oldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN