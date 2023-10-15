15 Ekim 2023, Pazar
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Damadın arkadaşları düğünde öyle bir takı taktı ki… Salondakiler şoke oldu!
Adana'nın Kozan ilçesinde yapılan bir düğünde davetlileri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Dünya evine giren Nazmiye Özkozanoğlu ve İsmail Yavuz çiftine arkadaşları öyle bir takı taktı ki görenler hayrete düştü.