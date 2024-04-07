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Damadı öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı

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Giriş: 07.04.2024 18:40
İzmir’in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven (33) cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Damadı öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı
Damadı öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı
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