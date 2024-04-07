07 Nisan 2024, Pazar
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Damadı öldüren kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde karısıyla boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven (33) cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.