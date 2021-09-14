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Dam başında horon şov

İHA
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Giriş: 14.09.2021 11:48
Bayburt’ta dam üstünde horon tepen ‘efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu. Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan ve 2021 yılında Avrupa'da Yılın Müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde etkinlikler sürüyor. Harman ve tırpan şenliği için Trabzon’un Akçaabat ilçesinden müzeye gelen ‘efsane’ adlı halk oyunları ekibi, dam üstünde horon çekti. Keyifli anları yaşandığı horon gösterisi renkli görüntü oluşturdu.
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‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
‘Efsane’ ekip görsel şölen oluşturdu
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