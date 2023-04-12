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Dalgınlığın bu kadarı pes dedirtti! Aracıyla markete böyle daldı

İHA
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Giriş: 12.04.2023 12:13
Bursa’da bir araç sürücüsü dalgınlığıyla herkesi hayrete düşürdü. Direksiyon başında olduğunu unutan sürücü, hafif ticari aracıyla yolun karşı şeridine geçerek markete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
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