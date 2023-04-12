12 Nisan 2023, Çarşamba
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Dalgınlığın bu kadarı pes dedirtti! Aracıyla markete böyle daldı
Bursa’da bir araç sürücüsü dalgınlığıyla herkesi hayrete düşürdü. Direksiyon başında olduğunu unutan sürücü, hafif ticari aracıyla yolun karşı şeridine geçerek markete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.