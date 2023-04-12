Dalgınlığın bu kadarı pes dedirtti! Aracıyla markete böyle daldı

Bursa’da bir araç sürücüsü dalgınlığıyla herkesi hayrete düşürdü. Direksiyon başında olduğunu unutan sürücü, hafif ticari aracıyla yolun karşı şeridine geçerek markete çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazada herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN