Dalgınlığın bu kadarı! Elindeki kargoyla havuza böyle düştü

Bursa'da bir kurye gönderi teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntü yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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