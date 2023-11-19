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Dalgınlığın bu kadarı! Elindeki kargoyla havuza böyle düştü

İHA
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Giriş: 19.11.2023 09:14
Bursa'da bir kurye gönderi teslim etmek için girdiği lüks sitede yüzme havuzuna düştü. Havuzdan çıkan kurye taşıdığı paketi suların içinde görünce üzüntü yaşadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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