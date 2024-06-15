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Dalgayla açığa sürüklenen kadının hayatını gençler kurtardı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 15.06.2024 17:00
Kuşadası Güzelçamlı'da serinlemek için denize giren bir kadın akıntıya kapılıp açığa sürüklenince boğulma tehlikesi yaşadı. Genç kadının boğulmakta olduğunu gören çevredeki gençler hemen zodyak bot ile kadına ulaşarak kurtardı. Sahilde çaresizce olayı izleyenler, kadını kurtaran 2 gence alkışla destek verdi.
Açığa sürüklenen kadını gençler kurtardı
Açığa sürüklenen kadını gençler kurtardı
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