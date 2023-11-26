Dalgalar arasında ölüm kalım anları! Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle savrulan teknesinde mahsur kalan Kemal Dere'yi (80), oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar kameraya yansırken, baba Dere, "Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı" dedi.