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Dalgalar arasında ölüm kalım anları! Fırtınada mahsur kalan balıkçıyı oğlu kurtardı

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Giriş: 26.11.2023 17:31
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle savrulan teknesinde mahsur kalan Kemal Dere'yi (80), oğlu Denizcan Dere kurtardı. O anlar kameraya yansırken, baba Dere, "Oğlan çekti beni, rüzgar da arkadan vurup, karaya doğru yanaştırdı" dedi.
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