03 Ekim 2024, Perşembe
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'Dalga geçer gibi' paylaşım! Polatlar gösterişe başladı
Onlarca suçtan yargılanan ama tahliye olmayı başaran Dilan ve Engin Polat çifti, cezaevindeyken sosyal medyaya tövbe etmişlerdi. Kamuoyunda onlardan, "Herkese göstermekten mutlu oldukları hayatlarını" kendi hallerinde yaşamalarını bekliyordu. Ama öyle olmadı. Polatlar şatafatlı hayatlarının reklamlarını yapmaya hızlı döndüler.