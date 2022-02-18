18 Şubat 2022, Cuma
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Dalaman'da bulunmuştu! Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili "organ ticareti" iddiası
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı. Aykurt'un organ ticareti nedeniyle öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.