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Dalaman'da bulunmuştu! Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili "organ ticareti" iddiası

İHA
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Giriş: 18.02.2022 09:17
Muğla’nın Fethiye ilçesinde kaybolduktan 15 ay sonra Dalaman ilçesinde ormanlık alanda cesedi bulunan Burhan Aykurt'un ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi gözaltına alındı. Aykurt'un organ ticareti nedeniyle öldürüldüğü iddiası araştırılıyor.
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