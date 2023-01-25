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Daha önce ceza almasına rağmen akıllanmadı! İşte o canavarın yeni skandalı

DHA
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Giriş: 25.01.2023 10:36
İstanbul’da site içindeki apartmanın girişinde bekleyen kedi, bina sakini tarafından dakikalarca darbedildi. Kediye öldüreesiye şiddet uygulayan kişi, 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmişti.
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