13 Nisan 2024, Cumartesi
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Dağları süsleyen dağ keçileri engebeli arazide drone ile görüntülendi
Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileri, temiz havasıyla, dik yamaçlarıyla tanınan Bayburt merkeze bağlı Yoncalı köyünün yüksek rakımlı tepelerinde dolaşırken bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi.