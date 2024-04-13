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Dağları süsleyen dağ keçileri engebeli arazide drone ile görüntülendi

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Giriş: 13.04.2024 15:51
Doğanın uzman tırmanıcıları olarak bilinen dağ keçileri, temiz havasıyla, dik yamaçlarıyla tanınan Bayburt merkeze bağlı Yoncalı köyünün yüksek rakımlı tepelerinde dolaşırken bir vatandaş tarafından drone ile görüntülendi.
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Dağ keçileri arazide drone ile görüntülendi
Dağ keçileri arazide drone ile görüntülendi
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