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Dağlar kavuştu göl oluştu! Deprem sonrası akılalmaz görüntü

DHA
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Giriş: 18.02.2023 11:29
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 depremin etkisiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, şiddetli sarsıntılar sebebiyle iki dağ birbirine kavuştu. Yıkılan dağ ulaşıma kapanan yolda 50 metre yükseklik oluşturdu. Kaya parçalarının dere yatağını doldurmasıyla ortaya doğal bir göl çıktı.
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