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Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti

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Giriş: 31.01.2023 16:04
Güncelleme:31.01.2023 16:05
Hawaii adalarının Honolulu şehrinde dağdan yuvarlanan bir kaya eve girdi, ortalık savaş alanına döndü. ABD’ye bağlı Hawaii adalarının Honolulu şehrinde bir evde korku dolu anlar yaşandı. Palalo bölgesinde dağdan kopan bir kaya, büyük bir gürültüyle eve çarptı. Kayanın evin içinden geçtiği sırada büyük bir gürültü duyulurken, evdeki kadın faciadan kıl payı kurtuldu. Odalardan çıkanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı. Evde büyük hasar meydana geldi.
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
Dağdan yuvarlanan kaya evin içinden geçti
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