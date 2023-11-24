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Dağdan kopan kaya balkona girdi! 5 kişilik aile ölümden döndü

A Haber
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Giriş: 24.11.2023 16:45
Erzurum'un Oltu ilçesinde sağanak sonrası dağdan kopan kaya parçası bir evin balkonuna girdi. Ölümden dönen 5 kişilik aile, önlem alınmasını istiyor.
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