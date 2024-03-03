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Dağ keçileri böyle görüntülendi

İHA
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Giriş: 03.03.2024 12:33
Elazığ’ın tarihi Palu ilçesinde bulunan Palu Kalesi civarında gezen dağ keçileri böyle görüntülendi.
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