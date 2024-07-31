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D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

D-650'de korku dolu anlar: Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2024 22:55
Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarpan ve devrilerek karşı şeride geçen atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü. Kazayı sürücü hafif yaralı atlattı.
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Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
Atık kağıt yüklü tır alev topuna döndü
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