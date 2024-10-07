07 Ekim 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
D-100'de feci kaza! Motosikletiyle bariyerlere girdi

D-100'de feci kaza! Motosikletiyle bariyerlere girdi

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2024 16:48
Güncelleme:07.10.2024 16:49
İstanbul Avcılar'da D-100 karayolunda iddiaya göre otobüsün sıkıştırması sonucu motosikletinin hakimiyetini kaybeden Turan Can Tuskaş bariyerlere girdi. Feci kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Avcılar'da, bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, saat 14.30 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Turan Can Tuskaş(26)'nın kullandığı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeki otobüsün sıkıştırması sonucu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuskaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, otobüs şoförü ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tuskaş'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
D-100’de feci kaza! Motosikletiyle bariyerlere girdi
D-100'de feci kaza! Motosikletiyle bariyerlere girdi
Recai Kutan’ı A Haber’de anlattı
Recai Kutan'ı A Haber'de anlattı
Narin soruşturmasında kritik eşik
Narin soruşturmasında kritik eşik
Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı
Kamyonetin kasasını gören şaştı kaldı
Recai Kutan vefat etti
Recai Kutan vefat etti
29 kişi can vermişti! 22,6 yıla kadar hapis talebi
29 kişi can vermişti! 22,6 yıla kadar hapis talebi
Narin cinayetinde yeni bulgular neler?
Narin cinayetinde yeni bulgular neler?
Yüzde 50’si tamamlandı
Yüzde 50'si tamamlandı
Rojin 9 gündür kayıp
Rojin 9 gündür kayıp
İkbal ve katili Semih Çelik’in son görüntüsü ortaya çıktı
İkbal ve katili Semih Çelik'in son görüntüsü ortaya çıktı
10. kattan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti
10. kattan düşen makine mühendisi hayatını kaybetti
Alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Alev alan tur teknesi sulara gömüldü
Daha Fazla Video Göster