D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Maltepe, D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil daha sonra park halindeki minibüs ve otobüse çarptı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.