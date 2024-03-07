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D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Giriş: 07.03.2024 09:28
Maltepe, D-100 Karayolu’nda seyir halindeki otomobil, başka bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan otomobil daha sonra park halindeki minibüs ve otobüse çarptı. Kazada otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
D-100 Karayolu’nda 2 otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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