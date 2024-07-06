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D-100 karayolu 2 şeride düşecek! Küçükçekmece-Yenibosna arası metrobüs yolu yenilenecek

ahaber.com.tr
İslim Esma Çobanoğlu
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Giriş: 06.07.2024 13:58
Küçükçekmece ve Yenibosna arasında 5 durağı kapsayan metrobüs çalışması trafiği nasıl etkiliyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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Metrobüs çalışması! D-100 karayolu 2 şeride düşecek!
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