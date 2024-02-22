22 Şubat 2024, Perşembe
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Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti
Furkan Yurttepe, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada yolda bir cüzdan buldu. Önündeki otobüsün yolcularından biri düşürmüş olabilir diye düşündü. Gaz pedalına yüklendi ve aracın peşine takıldı. Motosiklet sürücüsü, otobüsü durakta yakalayıp içeri girdi ve bakın sonrasında neler yaşandı...