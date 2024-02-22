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Cüzdan buldu! Otobüsü takip etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 13:19
Furkan Yurttepe, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada yolda bir cüzdan buldu. Önündeki otobüsün yolcularından biri düşürmüş olabilir diye düşündü. Gaz pedalına yüklendi ve aracın peşine takıldı. Motosiklet sürücüsü, otobüsü durakta yakalayıp içeri girdi ve bakın sonrasında neler yaşandı...
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