Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Yeşilçam’dan giden her isim bir şeyler götürüyor

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'dan acı haber geldi. 85 yaşında olan Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca yüzlerce filme imza atan ve son olarak Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Sanatçı Özdemir Erdoğan ve Selda Alkor, A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Mesleğine aşık mesleği için hayatını feda edercesine çalışan ve samimi olarak çalışan inanmış bir insan olarak çalışan bütün o kuşak gibi ucuza gitmiş bir sanatçımızdır. Nur içinde yatsın." dedi. Alkor ise "Özellikle Yeşilçam’dan giden herkes her isim bir şeyler götürüyor. İnsanların gençliğinden çocukluğundan bir şeyler götürüyor. Cüneyt filmleri en çok seyredilenlerde bir tanesiydi. Benim en çok film yaptığım arkadaşlarımdan bir tanesiydi. Ailemizden çok birbirimizi görürdük." ifadelerini kullandı.

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