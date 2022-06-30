30 Haziran 2022, Perşembe
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Cüneyt Arkın'a veda... Efsane jön son yolculuğuna uğurlanıyor
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.