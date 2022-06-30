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Cüneyt Arkın'a veda... Efsane jön son yolculuğuna uğurlanıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2022 10:57
Evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.
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