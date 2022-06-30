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Cüneyt Arkın için AKM’de tören! Usta sanatçıya veda…

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Giriş: 30.06.2022 10:50
Türk sinemasının efsane isimlerinden Cüneyt Arkın ölümüyle sevenlerini yasa boğdu. Geçtiğimiz Salı günü yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu 85 yaşında yaşamını yitirdi. Arkın'ın cenazesi ailesi tarafından tören için Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alındı Gözyaşlarını tutamayan Murat Arkın, babasının tabutunu sevdi.
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