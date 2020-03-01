Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi bu sözlerle yad etti ve gözyaşlarını tutamadı | Video

İdlib'deki Beşar Esad rejimince İdlib’de gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit düşen 34 kahraman askerlerimiz için Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'dan duygu dolu bir paylaşım geldi. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. İşte o anlar...

Türkiye Perşembe akşamı İdlib'den gelen acı haberle büyük bir yasa boğuldu. Beşar Esed rejiminin hain saldırısı sonucu 34 askerimiz şehit düştü. Askerlerimizin şehadet haberi yüreğimizi yakarken binlerce kişi acılarını sosyal medya aracılığıyla dile getirdi. Bu isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Cüneyt Arkın'dı... Arkın'ın askerlerimiz için gözyaşlarına boğulduğu videoya beğeni ve destek mesajı yağdı.

CÜNEYT ARKIN: CANLARIM, ANA KUZULARIM

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın'ın İdlib'te şehit olan 34 askerimiz için, "Canlarım, kınalı kuzularım" mesajıyla paylaştığı videoda "Nice cennet vaatleriyle, krallıklar, imparatorluklar, dünyanın bütün servetleri karşılamaz sizin fedakarlıklarınızı" şeklinde konuştu.



Cüneyt Arkın'ın paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadığı görüldü.