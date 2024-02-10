Cumhur'un İstanbul adayı Murat Kurum'dan Olimpiyat hedefi! 2036'yı işaret etti

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'i ziyaret etti. Kurum, İstanbul'u olimpiyat şehri yapma hedefi olduğunu ifade ederken "Olimpik bir şehir olacağız, 2027 Avrupa Oyunları, 2036 Olimpiyat Oyunları dahil uluslararası organizasyonları şehrimize getirmek için çalışacağız. Hedefimiz İstanbul’umuzu ‘Küresel Sporun Başkenti’ yapmak ve göreve gelir gelmez, 1 Nisan sabahı ‘Olimpik Şehir İstanbul için Hedef 2036’ diyeceğiz." dedi.