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Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları

Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.10.2024 11:08
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Pendik 101. Yıl Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları düzenlendi. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ detayları aktardı.
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Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları
Cumhuriyet Kupası Dragon Bot Yarışları
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