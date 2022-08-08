08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi: Cengiz Topel | Rumlar uçağını vurdu, rehin aldı, şehit etti
Türk Hava Kuvvetleri'nin 1964'te Kıbrıs'ta yaptığı uyarı uçuşu sırasında Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, uçağı vurulduktan sonra Rum askerlerince esir alınıp, şehit edilmişti. Topel, cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi oldu. Şehadetinin yıl dönümü anısına Pilot Cengiz Topel'in hayatı...