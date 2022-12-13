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Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir gün

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Giriş: 13.12.2022 14:47
Farklı dillerde ve farklı coğrafyalarda üretilen insanlığın ortak kültürel mirası ve uygarlığın belleğini oluşturan dev kütüphaneler, dünyadaki önemli çekim merkezleri arasında yer alıyor. ABD, İngiltere, Kanada, Rusya gibi kütüphaneleriyle ünlü ülkelere, 2020 yılında Türkiye de eklendi. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi öğrenmek ve araştırmak isteyen herkesin uğrak noktası. Peki kütüphanenin enleri arasında yer almasını sağlayan özellikleri neler? Ekibimizden Filiz Uçan Savaş ve Oktay Erkek 3 üniversite öğrencisiyle Millet Kütüphanesi'ni gezdi. Bakın öğrenciler kütüphaneyi nasıl buldu...
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