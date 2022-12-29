29 Aralık 2022, Perşembe
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirve: Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki lider en son 13 Aralık'ta MHP liderinin Çayyolu'ndaki konutunda bir araya gelmişti. Öte yandan zirve öncesinde Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "1 milyon İstihdam Projesi" Kamuoyu bilgilendirme programına katılacak.