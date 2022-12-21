Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli görüşme! Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Sall onuruna yemek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, onuruna resmi öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek, basına kapalı yapıldı. Görüşmenin ardından Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Senegal ile geliştirilen ekonomik ilişkilere dikkat çekerek "Ekonomik ilişkilerimiz gelişimini sürdürüyor. 2021 yılında ikili ticaret hacmimiz önceki yıla göre yüzde 42 bir artışla 380 milyon dolardan 540 milyon dolara ulaştı. Şimdi kendimize yeni hedef belirledik, dedik ki; en kısa sürede bunu 1 milyar dolara çıkaralım." dedi.