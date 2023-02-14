14 Şubat 2023, Salı
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı. Kabine'yi AFAD merkezinde toplayan Başkan Erdoğan burada kurum görevlilerine hitap etti.