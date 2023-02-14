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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi deprem gündemiyle toplandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2023 16:15
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin koordine edildiği AFAD Merkez Binası'ndaki Kabine Toplantısı, saat 15.20'de başladı. Kabine'yi AFAD merkezinde toplayan Başkan Erdoğan burada kurum görevlilerine hitap etti.
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