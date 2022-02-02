Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, “Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" dedi.

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Samsun yaşayan 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çekiyor. Babası tarafından ismi Recep Tayyip konulan genç ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki gençlerle buluştuğu programda söz alarak Cumhurbaşkanı'na soru soran genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini çekti. 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunan 23 yaşındaki Erdoğan'ın isminden dolayı kimi insanların çok şaşırdığını kimilerinin ise fotoğraf çektirdiğini söyledi.İsminin veriliş hikâyesini anlatan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, "İsmim Recep Tayyip Erdoğan. 1988 doğumluyum. Ben 1998 yılı Ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Ben Recep ayında doğunca babam 'ismi ile doğdu' diyor. Cumhurbaşkanımızın ismini yaşatmam için Tayyip'i de kendisi ekliyor. Ondan sonra böyle devam ediyor" diye konuştu.