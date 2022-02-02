02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor"

Cumhurbaşkanı'nı şaşırtan adaşı konuştu: "Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor"

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.02.2022 16:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlerle buluştuğu programda söz alarak ona soru soran 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, “Onun ismini taşımaktan onur ve gurur duyuyorum. Kimileri inanmıyor kimileri şaşırıyor" dedi. Samsun yaşayan 23 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile adaş olmasıyla dikkat çekiyor. Babası tarafından ismi Recep Tayyip konulan genç ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nden mezun oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzon'daki gençlerle buluştuğu programda söz alarak Cumhurbaşkanı'na soru soran genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgisini çekti. 2002 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş bir fotoğrafı bulunan 23 yaşındaki Erdoğan'ın isminden dolayı kimi insanların çok şaşırdığını kimilerinin ise fotoğraf çektirdiğini söyledi.

Babası Cumhurbaşkanı'nın ismini yaşatmak istedi

İsminin veriliş hikâyesini anlatan Samsunlu Recep Tayyip Erdoğan, "İsmim Recep Tayyip Erdoğan. 1988 doğumluyum. Ben 1998 yılı Ekim ayında doğduğumda Cumhurbaşkanımız o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken şiir okuduğu için hapis cezasına çarptırılıyor. Ben Recep ayında doğunca babam 'ismi ile doğdu' diyor. Cumhurbaşkanımızın ismini yaşatmam için Tayyip'i de kendisi ekliyor. Ondan sonra böyle devam ediyor" diye konuştu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Seccad Yeşil’i de vurmuşlar!
Seccad Yeşil'i de vurmuşlar!
Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı
Otobüs şoförünün çöp sandığı poşetten 4 bin 900 TL çıktı
İki hecelik tehlike
İki hecelik tehlike
A Haber olay yerinde
A Haber olay yerinde
Adı yaşatılacak
Adı yaşatılacak
Cumhurbaşkanı’nın adaşı Onun ismini taşımaktan gurur duyuyorum
Cumhurbaşkanı'nın adaşı "Onun ismini taşımaktan gurur duyuyorum"
Fabrikada korkutan yangın!
Fabrikada korkutan yangın!
Gizemli kazının sırrı çözüldü
Gizemli kazının sırrı çözüldü
Ordu’da toprak kayması! 14 ev boşaltıldı
Ordu'da toprak kayması! 14 ev boşaltıldı
Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?
Fikret Orman, Mahmutyazıcıoğlu ile beraber miydi?
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
İş insanının cesedi inşaatta bulundu
Dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı
Dolu yağışı! İlçe beyaza boyandı
Daha Fazla Video Göster