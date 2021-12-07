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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 12. Boğaziçi Zirvesi'ne mesaj gönderdi

DHA
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Giriş: 07.12.2021 12:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Yeşil kalkınmanın öncülerinin ve bu büyük sorumluluğu omuzlayan liderlerin kadınlar olacağına can-ı gönülden inanıyorum. Daha iyi bir dünyayı, henüz doğmamış gelecek nesillerin haklarını bugünden koruyacak sistemler inşa ederek tesis edebiliriz” dedi.

Erdoğan, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından Daha iyi bir dünya için çalışmak temasıyla düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi kapsamındaki Kadın, Ekonomi, Bilim ve Hukuk başlıklı panele bir video mesaj gönderdi. Panelde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin ile Lübnan Eski Enformasyon Bakanı Manal Abdel Samad de yer aldı.

Daha iyi bir dünya beklentisinin çok boyutlu temalar içeren bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Elbette ekonomiden siyasete, kültürden çevreye birçok alanda gayret sarf etmemizi gerektiriyor. Fakat en başta şunu söylemek isterim ki 'daha iyi bir dünya'nın inşasında kadınlara büyük roller düştüğü inancındayım. Maddi ve manevi kalkınmanın önkoşulu, kadınların ekonomiden sosyal alana kadar, tüm sahalarda güçlendirilmesidir. Kadınların dönüştürücü gücünü bir potansiyel olmaktan çıkarıp, aktif bir güç haline getirmek ise bir dizi reformu gerektiriyor. Kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi ve karar mekanizmalarında yer alması ile dünyada adaletin ve iyiliğin artması arasında somut bir ilişki mevcut. El birliğiyle bu bağlantıyı görmek ve başkalarının da görmesini sağlamak için çalışmalıyız"

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