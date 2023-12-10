10 Aralık 2023, Pazar
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Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Doğan okurlarla bir araya geldi! İslam ve Barış kitabına vurgu: Savaş ahlakını anlatıyoruz
Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Eylül ayında çıkan ‘İslam ve Savaş’ kitabında savaşın da bir ahlakı olduğunu anlattı. Hasan Doğan, “Gazze’de ahlaki ve hukuki hiçbir değer tanımayan bir katliamla karşı karşıyayız. Yaşanan soykırım bir an evvel sona ermeli” dedi.