09 Ekim 2024, Çarşamba
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Çukurova'da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı
Çukurova'da aşırı sıcaklar birçok üründe verim kaybına yol açarken çiftçi bu sezon umduğunu bulamadı. Yetkililer, iklim değişikliği krizinin her geçen gün kendisini gösterdiğine dikkat çekip vahşi sulama yapılmaması gerektiğini belirtti.