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Çukurova'da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı

Çukurova'da aşırı sıcaklar ürünleri yaktı çiftçi bu yıl umduğunu bulamadı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:34
Çukurova'da aşırı sıcaklar birçok üründe verim kaybına yol açarken çiftçi bu sezon umduğunu bulamadı. Yetkililer, iklim değişikliği krizinin her geçen gün kendisini gösterdiğine dikkat çekip vahşi sulama yapılmaması gerektiğini belirtti.
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