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Çukurca'da rafting heyecanı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:28
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Beşinci Fotosafari ve Doğa Sporları Festivali düzenleniyor. Festival kapsamında Zap Nehri üzerinde rafting su sporu yapılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
Çukurca’da rafting heyecanı
Çukurca'da rafting heyecanı
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